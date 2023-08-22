TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %25,6 artış gösterdi. Nisan-Haziran döneminde Erzurum'da ise 181 binaya yapı ruhsatı, 102 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %25,6 arttı. TÜİK Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %5,7, daire sayısı %31,3 ve yüzölçümü %25,6 arttı.

TÜİK'in yaptığı "Yapı İzin İstatistikleri" çalışmasına göre Nisan-Haziran 2023 döneminde Erzurum'da 181 binaya yapı ruhsatı, 102 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Erzurum'un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde Nisan-Haziran döneminde 181 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının 1.984, toplam yüzölçümün 460 bin 315 konut kullanım alanının 264 bin 484, konut dışı kullanım alanının 86 bin 886 ve ortak kullanım alanının 108 bin 945 olduğu görülüyor.

Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; bina sayısının 1025, daire sayısının bin 32, toplam yüzölçümün 270 bin 859, konut kullanım alanının 160 bin 190, konut dışı kullanım alanının 50 bin 54 ve ortak kullanım alanının 60 bin 615 olduğu görüldü. - ERZURUM