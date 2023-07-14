Türkiye'de Yabancılara Konut Satışları Haziranda Yüzde 69,6 Azaldı

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 azalarak 2 bin 625'e geriledi. İpotekli konut satışları da azaldı. Diğer konut satışları da azaldı.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 azalarak 2 bin 625'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde haziranda yabancılara 2 bin 625 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 69,6 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1004 konut satışı ile Antalya aldı. Bu ili 760 konut satışı ile İstanbul ve 223 konut satışı ile Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 azalarak 19 bin 275 olarak gerçekleşti.

Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 333 konut ile İran, 175 konut ile Irak ve 168 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla 121 bin 530 olarak belirlendi.

Haziran ayındaki ipotekli satışların 4 bin 698'i, ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışların da 39 bin 499'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları da azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 azalarak 70 bin 173'e düştü. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,9 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 444 bin 249 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 azalarak 25 bin 886, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31 oldu. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 azalışla 171 bin 158 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 azalış göstererek 57 bin 750'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalışla 394 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)