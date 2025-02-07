Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yavaş'ın İmamoğlu sorusuna verdiği yanıt basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Türkiye'de Traktör Sayısında Artış: İzmir ve Manisa Önde

Türkiye'de Traktör Sayısında Artış: İzmir ve Manisa Önde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında Türkiye'de toplam trafikteki taşıt sayısı 2 milyon 562 bin artarken, traktör sayısı %8 artarak 2 milyon 265 bin 267’ye ulaştı. Manisa, en çok traktör bulunan şehir olarak zirvede yer aldı. İzmir ise en fazla traktör artışı yaşayan city oldu.

Geçen yıl traktör sayısını en fazla artıran şehirler İzmir ve Manisa olurken, bunları Ankara ve Bursa izledi.

Türkiye'de 2024 yılında trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 562 bin 159 artışla 31 milyon 301 bin 389'a çıkarken, traktör sayısı yüzde 8 yükselerek 2 milyon 265 bin 267'ye ulaştı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı, bir önceki aya göre yüzde 22,5 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,6 azaldı. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 7,2'sini traktör oluşturdu. Türkiye'de yerli ve ithal olmak üzere çok sayıda markada traktör bulunuyor. Bu firmalar açtıkları şubelerle ülkenin dört bir yanında çiftçilerin ihtiyacına göre traktör satıyor. Özellikle tarımın yoğun olduğu Manisa, Konya, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi kentlerde traktör satışları ülke ortalamasının üzerinde olabiliyor. Geçen yıl ürünlerini istedikleri fiyata satamasa da çiftçiler, üretimin sürdürülebilirliği için ya eskiyen traktörünü yeniliyor ya da daha yüksek modelleriyle değiştiriyor.

Türkiye'de en fazla traktörün bulunduğu kent olan Manisa'da geçen yıl traktör sayısı 3 bin 548 artışla 109 bin 055'e ulaşırken, bu kenti takip eden Konya'da 2 bin 643 yükselişle 103 bin 956'ya çıktı. Traktör sayısına göre sıralandığında, İzmir'de traktör sayısı geçen yıl, 2023'e göre, 3 bin 972 artarak 84 bin 504, Bursa'da 3 bin 55 yükselerek 78 bin 913, Ankara'da 3 bin 285 artışla 72 bin 398, Balıkesir'de 2 bin 082 yükselişle 72 bin 164 oldu.

Denizli'de traktör varlığı bin 839 arttı ve 64 bin 19'a yükseldi. Adana'da bin 409 artışla 62 bin 813'e, Samsun'da bin 668 yükselişle 63 bin 559'a, Antalya'da 2 bin 380 artarak63 bin 364'e ve Aydın'da 2 bin 57 yükselerek 60 bin 45'e çıktı.

Buna göre 2024'te traktör sayısını 3 bin 972 adetle en fazla artıran kent, kiraz, zeytin, kestane, incir, mandalina ve süs bitkisi üretiminde önde gelen İzmir olurken, bu kenti 3 bin 548 adetle üzüm ve zeytin üretimiyle bilinen Manisa izledi. Manisa 2024'te de traktör sayısındaki birinciliğini korudu.

Ülkede traktör varlığında ikinci sırada yer alan, çiftçisi hububatta istediği rekolte ve fiyatı bulamayan Konya, bu yıl bu tarım makinesine yatırımda biraz geri kaldı. Tahıl ambarı Konya, 2 bin 2 bin 643 adetle Ankara ve Bursa'nın da gerisinde kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Tarihte bir ilk yaşandı
img

En çok para kazandıran yatırım aracı belli oldu
img

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Yeni transfere büyük şok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 futbolcu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 futbolcu
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.