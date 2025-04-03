Türkiye'de Tarımsal Üretim ve Tüketim Arasındaki Denge

Türkiye birçok üründe kendi kendine yeter iken pirinç, pamuk, mısır, kırmızı ve yeşil mercimek, kuru fasulye, ayçiçeği ve soyada iç tüketimi karşılayamıyor.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan 2024 yılına ilişkin "Bitkisel Ürün Denge Tabloları"na göre, tahıl ürünleri toplamı için 2023-2024 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 111,9 olarak gerçekleşti.

Ekmeklik ve makarnalık buğday ve arpada, meyveler ve içecek bitkilerinde, sebzelerde, turunçgillerde yeterlilik seviyesi 100'ün üzerinde olurken bazı ürünlerde üretim iç tüketimi karşılayamayacak ölçüde düşük kalıyor.

Bir dönem ciddi üretimlerin yapıldığı pamukta yeterlilik derecesi yüzde 97,7 olarak gerçekleşiyor.

Yağlık ve yemlik olarak kullanılan dünyada da talebi yüksek olan mısırda bu oran yüzde 96,5 ve ayçiçeğinde ise yüzde 71,9'da kalıyor.

Kırmızı mercimekte yeterlilik derecesi yüzde 91, kuru fasulyede yüzde 84,5, yeşil mercimekte yüzde 77,5, pirinçte yüzde 71,8 ve soyada ise yüzde 4,1 oldu.

Kişi başı tüketimin yıllık 2,7 kilogram olduğu bademde üretimin iç tüketimi karşılama oranı yüzde 70,6, kişi başı tüketimin yıllık 5 kilogram olduğu cevizde ise bu oran yüzde 80,3 olarak gerçekleşti. - BURSA