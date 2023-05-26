Türkiye'de tarımsal kuraklık riski kalmadı

Türkiye genelinde bu yılki ilkbahar yağışları bitkisel üretimdeki kuraklık riskini ortadan kaldırdı. Buğday üretiminin ülke genelinde 20 milyon tonun üzerinde olacağı tahmin edilirken, uzmanlar fazla yağışların ekili alanlarda hastalık riski oluşturabileceği konusunda çiftçileri uyardı.

Türkiye'de bu yıl tarımsal üretim sezonunun başında ciddi bir kuraklık riski yaşanırken, ilkbahar yağışlarının ortalamanın üzerinde gerçekleşmesiyle çiftçilerin yüzü güldü, kuraklık riski ortadan kalktı. Ülke genelinde buğday üretiminin 20 milyon tonun üzerinde olacağı tahmin edilirken, yağışların fazla olması ekili alanlarda hastalık riskini de ortaya çıkarabiliyor.

"Ülkemizde bitkisel üretim açısından kuraklık riski kalmamıştır"

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuh Boyraz, bitkisel üretimde yağışların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Üretim sezonu başında, sonbaharda ülkemizde ciddi bir kuraklık riski vardı. İlkbahara girdiğimizde ise ilkbahar yağışlarının yeterli, hatta uzun yıllar ortalamasının üzerindeki yağış miktarları çiftçilerimiz açısından gerçekten can suyu oldu. Onun için şu mevsimde, bugüne geldiğimizde ülkemizde bitkisel üretim açısından kuraklık riski kalmamıştır. Bu ister istemez üretime de yansıyacaktır. Tahıl, buğday üretimi 20 milyon tonun üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Tabii geniş alanları etkileyen bir doğal afet yaşanmadığı sürece 20 milyon tonun üzerinde buğday üretimimizin olacağını biz de tahmin ediyoruz. Fakat yağışlar üretim için mutlaka gerekli, su kaynaklarımızın tamamen yeterli düzeye ulaşması açısından, göllerin, barajların dolması açısından mutlak suretle gereklidir. Ancak bitkisel üretimde yağışın fazla olması ve sürekli yağışlı bir sezonun devam etmesi ekili alanlarda özellikle hastalık açısından riskler oluşmaktadır" dedi.

"İlkbahar yağışları uzun süreli ve sürekli devam ediyorsa hastalık riski çok yüksek olacaktır"

Başta hububat üreticisi çiftçiler olmak üzere diğer açık alanda üretim yapan tüm çiftçilerin mutlaka yağış durumuna, ortamın rutubetine göre ürünlerini kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Nuh Boyraz, "Çünkü yüksek rutubetli ortamlarda bitkiler pek çok riskli hastalıkları artırmaktadır. Onun için üreticilerin sürekli tarlalarını kontrol ederek herhangi bir hastalık söz konusuysa gerekli teknik birimlere danışarak mücadelesini yapması gerekir. Aksi takdirde çok iyi olarak gelişmiş olan ürünlerimizde tek bir hastalıktan dolayı çok ciddi derecede ekonomik kayıplar ortaya çıkabilmekte. Bu bakımdan çiftçilerimizin hiçbir şekilde ürünlerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Eğer ilaçlanması gerekiyorsa zamanında ilaçlamalarını yapmaları lazım. Aksi takdirde gerçekten çok büyük ekonomik kayıpla karşılaşabilirler. Sadece hububat üretimi açısından değil meyvecilik açısından da çok önemli. İlkbahar yağışları hastalıkların çıkışını belirleyen yağışlardır. İlkbahar yağışları uzun süreli ve sürekli devam ediyorsa hastalık riski çok yüksek olacaktır. Meyve üreticileri açısından da bu riski dikkate alarak mutlaka gerekli önlemleri almaları gerekir" diye konuştu. - KONYA