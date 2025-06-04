Türkiye'de Su Ürünleri Üretimi 2024'te Yüzde 7,6 Azaldı

Türkiye'de Su Ürünleri Üretimi 2024'te Yüzde 7,6 Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı su ürünleri üretimini açıkladı. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 7,6 azalarak 933 bin 194 ton oldu. Avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, toplam üretimin yüzde 31,1'ini oluşturdu.

Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,6 azalarak 933 bin 194 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,6 azalışla 933 bin 194 tona geriledi.

Üretimin yüzde 31,1'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,5'ini aynı yolla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,6'sını avcılıkla toplanan iç su ürünleri ve yüzde 61,8'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı geçen yıl yüzde 21,6 azaldı. Avcılık yoluyla yapılan üretim 356 bin 70 ton, yetiştiricilik üretimi ise 577 bin 124 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 23,3 azalırken, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,2 arttı.

En çok hamsi avlandı

Avlanan deniz balıkları miktarı geçen yıl 290 bin 68 ton oldu. Bu balıkların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 153 bin 175 tonla en yüksek miktarda avlanan balık olarak kayıtlara geçti. Hamsiyi 49 bin 278 tonla palamut, 17 bin 818 tonla sardalya takip etti.

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2024'te yüzde 3,7 arttı. Yetiştiriciliğin 405 bin 742 tonu denizlerde, 171 bin 382 tonu iç sularda gerçekleşti.

Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 170 bin 905 tonla alabalık, denizlerde ise 165 bin 55 tonla levrek ve 154 bin 279 tonla çipura oldu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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