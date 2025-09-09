Türkiye'de Sigorta Algısı Yeniden Şekilleniyor

Türkiye'de son yıllarda art arda yaşanan deprem, sel, yangın ve büyük endüstriyel kazalar, toplumun risk algısını değiştirdi. Eskiden yalnızca 'zorunlu' görülen sigorta ürünleri, artık bireyler ve şirketler için hayati bir güvence aracı olarak değerlendiriliyor.

Büyük hasarların ardından Türkiye'de risk algısı yeniden şekilleniyor. Sigorta sektörünün temsilcileri, bu dönemin bir 'uyanış' niteliğinde olduğunu vurguluyor. Büyük kayıpların ardından hem bireylerde hem de kurumlarda risk farkındalığı arttı, sigortaya bakış daha bilinçli hale geldi.

Brooklyn Sigorta ve Reasürans Brokerliği Ceo'su Kadriye Pehlivan, yaşanan bu dönüşümü şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'de son yıllarda meydana gelen büyük hasarlar, sigortanın bir 'ek maliyet' değil, aslında bir 'yaşam güvencesi' olduğunu herkese hatırlattı. Artık şirketler, risk yönetimini iş stratejilerinin merkezine koyuyor. Bireyler ise sigorta poliçesini sadece yasal zorunluluk için değil, kendi geleceklerini güvence altına almak için yaptırıyor.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ön planda

Büyük kayıpların ardından yalnızca teminatlar değil, dijital sigortacılık ve sürdürülebilirlik de öne çıkıyor. Poliçe süreçlerinin hızlanması, hasar yönetiminde şeffaflık ve çevre dostu teminatların yaygınlaşması, sektörde güvenin yeniden inşa edilmesini sağlıyor."

Geleceğe yönelik beklentiler

Önümüzdeki dönemde sigorta sektörünün özellikle; doğal afet sigortaları, siber risk teminatları, sağlık ve hayat sigortaları üzerinden daha da büyümesi bekleniyor. Pehlivan, bu gelişmelerin aynı zamanda toplumsal bir bilinçlenme oluşturduğunu vurgulayarak, "Sigortacılığın özü güven. Bugün yaşadığımız dönüşüm hem sektör hem de toplum için güveni yeniden inşa etme fırsatı sunuyor" dedi. - İSTANBUL