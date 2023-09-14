Türkiye'de Sığır Sayısı Azaldı

Türkiye'de sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş olarak gerçekleşti.

Sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2023 yılı Haziran ayında 16 milyon 688 bin baş oldu. Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı 2023 yılı Haziran ayında 53 milyon 274 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak gerçekleşti. - İSTANBUL