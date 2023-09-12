Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 artış kaydetti.