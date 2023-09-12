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Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 artış kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 77 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 11,2 arttı. Temmuzda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 9,8, inşaat ciro endeksinde yüzde 11,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 12,6 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 9,7 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

EndekslerAylık değişimYıllık değişim
Toplam ciro11,277
SANAYİ9,862,7
Madencilik ve taş ocakçılığı15,351,3
İmalat9,663,1
İNŞAAT11,3116,7
TİCARET12,684,9
HİZMET9,771,6
Ulaştırma ve Depolama10,548,8
Konaklama ve yiyecek7,798,9
Bilgi ve iletişim6,379,8
Gayrimenkul14,541,7
Mesleki, bilimsel ve teknik12,4112,9
İdari ve destek7,9102,2

Kaynak: AA / Ekonomi

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