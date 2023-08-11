Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 artış kaydetti. Aylık bazda ise ciro endeksi yüzde 5,9 arttı.