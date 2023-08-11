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Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 artış kaydetti. Aylık bazda ise ciro endeksi yüzde 5,9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 53,4 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, haziranda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 5,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, haziranda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 10,7, inşaat ciro endeksinde yüzde 3, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,2 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 3,3 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

EndekslerAylık değişimYıllık değişim
Toplam Ciro5,953,4
SANAYİ10,742,5
Madencilik ve taş ocakçılığı12,435,9
İmalat10,742,6
İNŞAAT374
TİCARET4,258,3
HİZMET3,355,8
Ulaştırma ve Depolama132,4
Konaklama ve yiyecek9,293,2
Bilgi ve iletişim 7,770,8
Gayrimenkul-6,513
Mesleki, bilimsel ve teknik2,787,4
İdari ve destek5,388,9

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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