Türkiye'de Sahte Döviz Krizi: 50 ve 100 Dolar Banknotları Alımı Durduruldu

Türkiye'de çıkan sahte döviz krizinin ardından ülke genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu. Bursa'da kapalı çarşı esnafı elle inceleyerek döviz alımına devam ediyor.

Türkiye piyasalarda dönen sahte döviz krizi ile çalkalanıyor. 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paraları ATM'ler ve para sayma makineleri de ayırt edemiyor. Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durdurulurken Bursa'da ekonominin kalbi kapalı çarşı esnafı döviz alımına devam ediyor.

"Bizden sahte para geçmez "

Bursa'da kapalı çarşı esnafı Yüksel Durmuş, "30 yıldır bu işle uğraşıyoruz, şu anda piyasada 50 ve eski 100 dolarlık sahte banknotlar piyasada dolaşıyor. Biz devamlı makineleri güncelliyoruz şu anda bizim makinelerimizden bu paralar geçmiyor. Risk almamak için elimiz ile kontrol ediyoruz daha para sayma makineleri çıkmadan biz zaten elle kontrol ediyorduk bu anlamda da kendimiz uzmanız, bizden sahte para geçmez" şeklinde konuştu.

"Bankalar kabul etmeyince sorun yaşıyoruz"

Bankaların döviz banknotlarını güncellediğini dolayısıyla eski banknotları kabul etmediğini söyleyen Durmuş,"Bankalar 50 dolar ve eski 100'lükleri güncellemişler ve almıyorlar şu anda bizde ise bazı dövizciler almıyorlar, almamasının sebebi ise sahtelik ile ilgili değil. Biz dövizi vatandaşa satıyoruz onlar bankalara yatırıyor. Bankacı almayınca geri geliyor ve biz o konuda sorun yaşıyoruz. O yüzden satışını gerçekleştiremediğimiz için şu anda almıyoruz. Tekrar almaya başlayacaktır diye inanıyorum" dedi. - BURSA