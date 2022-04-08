Metro Türkiye'nin KONDA iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Yeme İçme Araştırması" sonuçlarına göre, Türkiye'de sağlıklı beslenmeye yönelik talep her geçen gün artarken, tüketicilerin yarısından fazlası, ne yiyeceklerine karar verirken sağlıklı beslenme tercihinin öne çıktığını aktardı.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ramazanda sağlıklı bir beslenme planı uygulamak vücut sağlığı ve bağışık açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'de de toplumun beslenme alışkanlıkları hem kentleşmenin etkisi hem de sağlıklı beslenmeye yönelik bilinçlenme ile değişim göstermeye devam ederken, Metro Türkiye'nin KONDA iş birliğiyle ilk olarak 2017'de gerçekleştirdiği "Yeme İçme Araştırması"nın bu yıl açıklanan sonuçlarına göre, Türkiye'de sağlıklı beslenmeye yönelik talep her geçen gün artıyor.

Tüketicilerin yarısından fazlası, ne yiyeceklerine karar verirken sağlıklı beslenme tercihinin öne çıktığını belirtirken, araştırmaya göre beslenmelerinde şekeri azaltanların oranı yüzde 35, tuzu azaltanların oranı yüzde 27 ve yağı azaltanların oranı ise yüzde 19 olarak dikkati çekiyor.

Ancak, toplumun halen yarısı bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel bir şey tüketmiyor. Ayrıca, toplumda yöresel ürün almaya gayret edenlerin oranı yüzde 51 olurken, her 4 kişiden 1'i alışveriş yaparken ürünün yerli olmasına dikkat ediyor.

"Dengeli beslenme her zaman çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, son dönemde toplumda sağlıklı beslenmeye yönelik talebin arttığını, tüketicilerin şeker, tuz ve yağı azaltmaya dikkat ettiklerini aktardı.

Koçak, ramazana yönelik beslenme önerilerini de paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"Dengeli beslenme her zaman çok önemli. Özellikle Ramazan ayında enerjik ve sağlıklı olabilmek için düzenli ve dengeli beslenmenin çok büyük önem taşıdığını sıkça vurguluyoruz. Ramazan döneminde hareket kısıtlanabiliyor, dolayısıyla beslenme daha büyük önem taşıyor. Bu dönemde öğün düzenini sahur, iftar ve ara öğün şeklinde ayarlayarak bütün gün içinde almanız gereken enerji ve besin öğelerini bu öğünlere bölebilirsiniz. Böylece hem bağışıklık sistemini desteklemiş olursunuz hem de Ramazan ayını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

Ramazan ayında öğün sayıları ve saatleri değişebilir ama gün içinde almanız gereken besin ögeleri ve günlük ihtiyacınız değişmiyor. Orucunuzu açarken su ile birlikte zeytin veya hurma iyi birer alternatiftir. İftarda yağda kızarmış yemekler yerine sebze ağırlıklı, ızgara ya da fırında yemekleri tercih edin. Ramazan süresince meyve tüketimi ihmal edilmemeli. Sahurda yemek olarak da çorba, az yağla yapılmış zeytinyağlı yemekler veya hafif kahvaltılardan birisini seçmek en doğrusu olacaktır. Ayrıca susuzluğu tetikleyecek aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır."

Koçak, tatlı seçimini de iftardan hemen sonra yapmak yerine birkaç saat sonra ara öğünde tercih etmek gerektiğinin ve ağır şerbetli tatlılar yerine hafif meyve tatlıları veya küçük porsiyon güllaç tüketmenin daha sağlıklı olacağının altını çizdi.

Güvenilir ürünlerle sağlıklı bir beslenme için gıdanın tarladan sofraya hikayesini öğrenmek gerektiğine işaret eden Koçak, "Bu sebeple, ürünün hangi tarlada yetiştirildiği, pestisit içerip içermediği hangi çalışma koşulları altında, hangi denetim ve analizlerden geçerek tabağımıza kadar geldiğini bilmek önemli. Daha çok vitamin, mineral ve lif alımı için hem iftar hem de sahur sofralarınızdan sebze ve meyveleri eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Koçak, tüketicilerin günümüzde satın aldıkları gıdanın üzerinde yer alan etiketteki bilgilerden çok daha fazlasını istediğini bildirdi.

İzlenebilirliğin, gıda güvenliği ve gıda kalitesinin korunması bakımından önem taşıdığına dikkati çeken Koçak, "İklim krizine paralel hava hasta su hasta, toprak hasta diye konuştuğumuz ortamda sağlık beklentisiyle aldığımız meyve ve sebzenin asıl kaynağını ve tüm analiz sonuçlarını öğrendiğimiz 'Tabağında Ne Var' hareketi çok kıymetli. Bu hareket, tüketiciye ramazan ayında da gıda okuryazarlığı ve bilinçli alışveriş ilkesi üzerinden geniş bir izleme sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Metro Türkiye, 300'e yakın vegan, 200'ü aşkın organik gıda ve gıda dışı ürünü raflarında sunuyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Türk mutfağını ileriye taşımanın yolunun yerelleşmeden geçtiğine inanan Metro Türkiye, yerel, yöresel ve Coğrafi İşaretli ürün çeşitliliği ile en sağlıklı, taze ve güvenilir ürünleri Ramazan ayında da müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Sağlıklı beslenmeyi tercih eden müşterilerinin taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarına devam eden şirket, 300'e yakın vegan ürünü ile 200'ü aşkın organik gıda ve gıda dışı ürünü raflarında sunuyor.

Raflarındaki vegan ürün yelpazesi içerisinde bitkisel bazlı hamburger ekmek, margarin, peynir, köfte, gurme fit bulgur, mayonez ve tablet çikolata gibi gıda ürünlerini de sunuyor.

Kendi markası olan Metro Chef ile makarna, içli köfte ve dondurma gibi ürünlerin yanı sıra Rioba markası altında organik smoothie ve organik çay ürünlerini de vegan olarak raflarında sunuyor.

2012 yılından bu yana Coğrafi İşaretli ürünleri destekleyerek unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün ışığına çıkaran Metro Türkiye, Finike portakalından Zile pekmezine, Taşköprü sarımsağından Aydın kestanesine kadar sezonuna bağlı olarak yaklaşık 200 Coğrafi İşaret tescilli ve aday ürünü, müşterileri için mağazalarında sunuyor.

Şirket, "Herkes için sağlıklı beslenme" anlayışı ile trans yağ içeren Metro markalı hiçbir ürünü sunmuyor.