Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Hemen Her İlde Bulunuyor

TÜREB Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı, Türkiye'deki hemen her ilin rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğunu belirtti. İZTO'da düzenlenen toplantıda rüzgar enerjisi sektörü ve fırsatları hakkında bilgi verildi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı, rüzgar enerjisi üretiminde Türkiye'deki hemen her ilin potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası ve TÜREB işbirliğinde, rüzgar enerjisi sektörünün ve sunduğu fırsatların aktarılması, temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve konu ile ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla İZTO'da, Türkiye'de Rüzgar Enerjisi konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TÜREB Başkan Yardımcısı Arıcı, rüzgar kurulu gücünün 12 bin megavat civarında olduğunu kaydederek, ülke genelinde 4 bin 300 rüzgar türbini bulunduğunu aktardı.

Elektrik enerjisinde kurulu gücün yaklaşık yüzde 11'inin rüzgar enerjisinden karşılandığını ifade eden Arıcı, Karadeniz'in yatırım yapılamayacak bölgeleri ile koruma alanları çıkartıldığında Türkiye'deki hemen her ilin rüzgar enerjisi potansiyelinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

TÜREB Genel Sekreteri İskender Kökey ise İzmir'in rüzgar enerjisi kurulu gücünün yanı sıra kule, dişli, kanat üretimiyle de rüzgarın sanayisinin başkenti olduğunu söyledi. Kökey, üretimin yüzde 70-80'inin ihraç edildiğinin altını çizerek, bu alandaki sanayinin gelişme potansiyeline dikkati çekti.

Toplantıda Ateş Wind Power Tedarikçi Geliştirme Yöneticisi Uğur Uzar ve TPI Composites Türkiye Tedarikçi Kalite Müdürü Cenk Gitmez de üretim süreçlerini anlattı.