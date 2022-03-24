Türkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyor

ŞANLIURFA (AA) - Pamuk fiyatlarındaki artış ve elverişli iklim koşulları dolayısıyla bu yıl Türkiye'deki pamuk ekim alanının geçen yıla göre 100 bin hektar artarak 550 bin hektara çıkması bekleniyor.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, AA muhabirine, geçen yıl ülke genelinde 450 bin hektar alana pamuk ekildiğini ve 800 bin ton lifli pamuk elde edildiğini belirtti.

Pamuk fiyatlarının geçen yıl için oldukça iyi olduğunu ve üreticinin karlı bir sezon geçirdiğini dile getiren Balçık, şöyle dedi:

"Pamuk fiyatları ve yağışların beklenen düzeyde olmasının verdiği moralle birlikte 2022 yılı sezonunda ekim alanlarının 550 bin hektara çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte lifli pamuk üretiminin de 800 bin tondan 1 milyon tona doğru yaklaşmasını bekliyoruz tabii iklim şartları buna ne kadar müsaade ederse. İnşallah iyi bir sezon olacak, öyle görünüyor. Kış şartları yağış bakımından gerçekten üreticinin istediği seviyelerde gidiyor. Hem Ege Bölgesi'nde hem Çukurova ve GAP bölgelerinde olsun genelde yağışlar güzel geçti. Barajlardaki su seviyeleri yükseldi."

"Hem pamuk para ediyor hem de talep var"

Balçık, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin pazarında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle gelişmiş ülkelerin tekstil konusunda yönünü Türkiye'ye çevirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa pazarına hem yakın hem de bu ülkelerle entegre üretim yapabildiğini kaydeden Balçık, "Yani pamuğu yetiştirip hazır üretime kadar geçen sürecin tamamında hakim bir ülkeyiz. Bunun getirdiği avantaj yurt dışında da fark edilmiş durumda. Tercih sebebi oldu. Baktığımızda tekstilde hem pamuk para ediyor hem talep var hem de ihracat artıyor. Böylelikle üretici de bunu yanıtsız bırakmıyor. Üretici pamuktaki karı gördüğü için de haliyle pamuğa yöneliyor." ifadelerini kullandı.

???????- "Her bölgede artış var"

Pamuk üretiminde Şanlıurfa'nın ilk sırada olduğunu ifade eden Balçık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok uzun yıllardır artık GAP bölgesi pamuk üretiminde hakim pozisyonda. Burada Şanlıurfa ilimiz de başı çekiyor. Aşağı yukarı Türkiye'de üretilen kütlü pamuğun (çekirdekli, çiğitli pamuk) yüzde 45'ine yakını artık Şanlıurfa'da üretilmekte. Çukurova bölgemizde, özellikle Hatay ve Adana, Ege Bölgesi'nde Aydın, Manisa, İzmir başı çeken illerimiz. Buralarda da hemen hemen her bölgede görece olarak pamuk ekim alanlarında artış var."

"Ülkemizin buğdaya da ihtiyacı var"

Geçen yıl Söke Ovası'nda kuraklık nedeniyle buğday eken çiftçilerin bu sene de kuraklıktan etkilenmemek için buğday ektiğini belirten Balçık, şunları söyledi:

"Elimizdeki rakamlara göre 130 bin ila 140 bin dekar Söke'de buğday ekimi gerçekleştirildi. Bunun bu şekilde korunması gerektiğini de düşünüyoruz çünkü ülkemizin buğdaya da ihtiyacı var. Bugünlerde yağışlar da çok iyiye gittiği için bir kısım üreticinin buğdayını bozup yerine pamuk ekmeyi düşündüğü de ifade ediliyor ama tabii bizler her ne kadar Pamuk Konseyi de olsak dengeler açısından dikilen ürünün, eğer durumu iyiyse ve verimli olacaksa bozulmaması taraftarıyız."

Şanlıurfa'da pamuk ekim alanı artıyor

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Ahmet Eyyüpoğlu da kentte aralık ve ocak aylarında düşen yağış miktarının azlığının çiftçileri endişelendirdiğini ancak mart ayındaki kar ve yağmurla bu endişenin ortadan kalktığını ifade etti.

Şanlıurfalı üreticilerin verimli bir sezon beklediğini dile getiren Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl için Şanlıurfa'da pamuk ekilecek alanlar 2 milyon 600 bin dekara çıktı. Sebebi ise pamuk fiyatları yüzde 100 artınca çiftçilerimiz de pamuk ekimine yöneldi. Geçen yıl pamuk çiftçimiz zarar etmedi, bu yıl da kar edecektir diye bekliyoruz. 2 milyon 600 bin dekarlık ekim alanımızdan 1 milyon 300 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekliyoruz."