Türkiye'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları son verilere göre tarihi bir seviyeye ulaştı. Ekim ayında otomobil satışları yüzde 55 büyüdü. Benzinli ve otomatik vitesli araçlar en çok tercih edilen ürün grubunu oluşturdu.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları son verilere göre tarihi bir seviyeye ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ekim rakamları, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının büyüdüğünü gösterdi.

Ekim'de otomobil satışları yüzde 55 büyüdü

ODMD'nin Ekim ayı verilerine göre Türkiye, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,4 daha fazla araç satarak 101 bin 367 adet satış rakamına ulaştı. Pazarın yaklaşık yüzde 90'ını vergi oranları düşük küçük ve orta boy segmentler oluştururken, en popüler modeller ise SUV oldu.

Öte yandan Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 63,7 oranında büyüdüğü kaydedildi. Yılın ilk on ayında toplam satışların 958 bin 942 adede ulaştığı bildirildi. Aylık satışlarda görülen yükseliş, son on yılın Ekim ortalama satışlarının da üzerine çıkıldığı anlamına geliyor.

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Ekim ayında özellikle otomobil satışlarındaki artış dikkat çekici boyutlardaydı. Bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla otomobil satışları yüzde 74,1 yükseliş yaşadı. Hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 5,5'lik bir artış kaydedildiği aktarıldı.

Bu rakamlara ek olarak, ihracat ve ithalat toplamında 2023'ün en çok satan markası Fiat oldu. Ekim'de 16 bin 15 araç satan marka; yıl boyunca ise 158 bin 202 satış gerçekleştirdi. Fiat'ın hemen arkasında ise yıllık satışı 102 bin 388 olan Renault yer aldı.

Togg'un Ekim'de 3 bin 567 model sattığı ve yıl boyunca ise 9 bin 171 ulaştığı görüldü. Öte yandan rakibi Tesla, bu yıl 10 bin 700 elektrikli otomobil satarak Togg'un önüne geçti.

Benzinli ve otomatik vitesli araçlar da en çok tercih edilen ürün grubunu oluşturdu. Rapora göre satışların yüzde 67'si benzinli, yüzde 14'ü dizel ve hibrit modeller ise yüzde 10'unu oluşturdu.