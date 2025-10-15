Haberler

Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri Sayısı 371'e Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda organize sanayi bölgelerinin sayısının 191'den 371'e çıktığını duyurdu. Ankara ve Çorum'da yeni OSB'lerin açılışı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 23 yılda organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısını 191'den 371'e çıkardıklarını belirterek, "Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerin büyümeye devam ettiğini belirtti.

OSB'leri yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları ifade etti:

"Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB, şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB'lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Tüm imkanlarımızla, sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
