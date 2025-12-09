Haberler

Motorlu kara taşıtları 2024'te 382,9 milyar kilometre yol katetti

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, 2024 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları toplam 382 milyar 870 milyon kilometre yol katederken, taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 arttı. Otomobiller, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 57'sini oluşturdu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2024'te katedilen yol, 382 milyar 870 milyon kilometre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2024'te 382 milyar 870 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 57'si otomobiller, yüzde 19,2'si kamyonetler, yüzde 8,7'si motosikletler, yüzde 5,7'si çekiciler, yüzde 3,8'i kamyonlar, yüzde 3,3'ü minibüsler, yüzde 1,9'u otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından yapıldı.

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9,3, toplam taşıt-kilometre yüzde 10 arttı. Taşıt sayısı, motosikletlerde yüzde 23,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,3, otomobillerde yüzde 6,6, çekicilerde yüzde 6,3, kamyonetlerde yüzde 4,8, minibüslerde yüzde 4, kamyonlarda yüzde 3,2, otobüslerde yüzde 1,3 artış gösterdi.

Taşıt-kilometre ise motosikletlerde yüzde 59,9, otomobillerde yüzde 9,1, kamyonetlerde yüzde 5,2, çekicilerde yüzde 4,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 2,7, minibüslerde yüzde 1,8 artarken kamyonlarda yüzde 5,1, otobüslerde yüzde 0,6 azaldı.

Söz konusu dönemde çekicilerin 66 bin 893, otobüslerin 35 bin 150, minibüslerin 24 bin 917, kamyonların 21 bin 887, özel amaçlı taşıtların 18 bin, kamyonetlerin 15 bin 965, otomobillerin 13 bin 859 ve motosikletlerin 5 bin 896 kilometre yaptığı hesaplandı.

En fazla yolu 5-9 yaş grubu taşıtlar aldı

Otomobiller tarafından 2024'te katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 39,4'ü dizel, yüzde 28,5'i LPG'li, yüzde 27,9'u benzinli, yüzde 3,1'i hibrit ve yüzde 1'i elektrikli otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla yol, yüzde 20,5'lik oranla taşıt filosunun yüzde 16,8'ini oluşturan 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından yapılırken bunu sırasıyla yüzde 19,2 ile 10-14 yaş, yüzde 15,6 ile 2-4 yaş, yüzde 15 ile 0-1 yaş, yüzde 11,9 ile 15-19 yaş, yüzde 11,7 ile 25 yaş ve üzeri, yüzde 6,3 ile 20-24 yaş grubu taşıtlar takip etti.

Bu oran, otomobillerde 5-9 yaşındakiler için yüzde 22,5, 10-14 yaş için yüzde 18,8, 2-4 yaş için yüzde 15,5, 25 yaş ve üzeri için yüzde 14,2, 0-1 yaş için yüzde 12,4, 15-19 yaş için yüzde 9,8 ve 20-24 yaş için yüzde 6,8 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
