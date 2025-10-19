Haberler

Türkiye'de Mobil Abone Sayısı 2028'de 100 Milyonu Aşacak

Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla 96,5 milyon olan mobil abone sayısının, 2028'de 101,2 milyona ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl 5G'nin devreye girmesiyle birlikte mobil kullanıcı sayısının artması öngörülüyor. Ayrıca, fiber internet altyapısının geliştirilmesiyle hızlı internet erişimi de sağlanacak.

MERTKAN ORUÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 96,5 milyon olan mobil abone sayısının, 2028'de 100 milyonu aşması öngörülüyor.

AA muhabirinin 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin teknolojik altyapısının gelişmesiyle birlikte bu alandaki kullanıcı sayıları da her geçen yıl artıyor.

Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 96,5 milyon mobil abone bulunurken bu sayının 5G'nin de hayata geçeceği gelecek yıl sonunda 98,1 milyona ulaşması bekleniyor.

Mobil abone sayısının 2027'de 99,7 milyona çıkacağı, 2028 itibarıyla da 101,2 milyon olacağı öngörülüyor.

Ülkedeki mobil geniş bant abone yaygınlığının da ilerleyen yıllarda gelişmesi hedefleniyor.

Bu yıl yüzde 92 olması beklenen abone yaygınlığı oranının, gelecek yıl yüzde 94, 2027'de yüzde 95 ve 2028'de yüzde 96 olacağı tahmin ediliyor.

Fiber altyapı uzunluğunda hedef 750 bin kilometre

Yüksek veri hızı ve sistem kapasitesi ile düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G'nin iletişim hızını kuvvetlendirecek fiber kablo uzunluğunun bu yıl sonunda 650 bin kilometreye ulaşması planlanıyor.

Gelecek yıl da altyapı çalışmalarının hızlanmasıyla fiber altyapı uzunluğunun 750 bin kilometreye çıkması hedefleniyor.

2027'de 850 bin kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fiber uzunluğunun, 2028'de de 1 milyon kilometreyi bulması öngörülüyor.

Hızlı ve kesintisiz internetin yanı sıra güvenli bağlantı da sağlayan fiber internet abone sayısının yıl sonunda 9,5 milyon, gelecek yıl 11 milyon, 2027'de 12,5 milyon, 2028'de de 13 milyon 500 bin olması bekleniyor.

Ayrıca, kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı sayısının da yıl sonunda 3,9 milyona, gelecek yıl 3 milyon 950 bine, 2027'de 4 milyona, 2028'de de 4 milyon 50 bine çıkması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
