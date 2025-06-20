Türkiye'de Mayıs'ta Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısında Artış
Türkiye'de mayıs ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre %15,5 artarak 8 bin 765'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da %13,2 artışla 2 bin 921 oldu. Ancak geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %13 azaldı.
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 15,5 artarak 8 bin 765, kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artışla 2 bin 921 oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı, nisana kıyasla yüzde 15,5 artışla 7 bin 590'dan 8 bin 765'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artarak 2 bin 921'e yükseldi. Nisanda 2 bin 580 şirket kapanmıştı.
Mayısta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artış gösterdi.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi