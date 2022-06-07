TÜİK: Kütüphane sayısı yüzde 1,7 arttı - Haberler

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı kütüphane istatistiklerini duyurdu. Önceki yılın verilerine göre kütüphane sayısı yüzde 1,7 artarak 34 bin 555 olurken, yurt genelinde kütüphane mevcudu; 1 Milli Kütüphane, 1252 halk kütüphanesi, 612 üniversite kütüphanesi, 32 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; kütüphane sayısı 2021 yılında yüzde 1,7 artarak 34 bin 555 oldu. Türkiye genelinde 2021 yılında 1 Milli Kütüphane, 1252 halk kütüphanesi, 612 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcut. Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphane'de yüzde 4,7 artarak 1 milyon 545 bin 352, üniversite kütüphanelerinde yüzde 8,7 artarak 20 milyon 174 bin 856, halk kütüphanelerinde yüzde 5,8 artarak 22 milyon 359 bin 38, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde yüzde 0,4 azalarak 34 milyon 325 bin 612 oldu.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 3 bin 88 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 5,9 azalarak 944 bin 422 oldu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi