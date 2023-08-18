Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Temmuzda Azaldı

Türkiye'de temmuz ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 9 bin 326'ya geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,7 artarak 2 bin 67'ye yükseldi.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 9 bin 326'ya gerilerken kapanan şirket sayısı yüzde 10,7 artarak 2 bin 67'ye yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana kıyasla yüzde 1,1 azalarak 9 bin 429'dan 9 bin 326'ya düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,7 artarak 2 bin 67 oldu. Haziranda 1867 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7, kapanan şirket sayısı da yüzde 30,3 artış gösterdi.

(Sürecek)