Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Haziranda Düşüş Gösterdi

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Türkiye'de haziran ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,4 azalarak 7 bin 330'a düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,1 azalarak 2 bin 569 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 11, kapanan şirket sayısında ise yüzde 27,1 artış yaşandı.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 16,4 azalarak 7 bin 330, kapanan şirket sayısı yüzde 12,1 azalışla 2 bin 569 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı, mayısa kıyasla yüzde 16,4 azalışla 8 bin 765'ten 7 bin 330'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 12,1 azalarak 2 bin 569 oldu. Mayısta 2 bin 921 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11, kapanan şirket sayısı da yüzde 27,1 artış gösterdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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