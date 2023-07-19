Türkiye'de kuraklık buğday hasadını olumsuz etkiledi

Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olan Trakya bölgesinde buğday çiftçileri, şiddetli kuraklık nedeniyle beklentilerin altında bir hasat elde etti. Yağışların azlığı ve tarımsal kuraklık, buğday mahsullerinin çimlenmesini ve gelişmesini engelledi. Bu durum, Türkiye'nin buğday ithalatını artırabilir.

Zeynep Cermen

İSTANBUL, 19 Temmuz (Xinhua) -- Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olan Trakya bölgesinde buğday çiftçisi Halim Orta, Ekim ayında tohum ektiğinde yaz hasadı için büyük umutlar besliyordu.

Ancak rekolte, Türkiye genelinde tarımı olumsuz etkileyen şiddetli kuraklık nedeniyle beklentilerin çok altında kaldı.

Xinhua'ya konuşan Orta, "Bu yıl tarlamdaki ortalama buğday mahsulü, düzensiz yağışlar ve genel olarak kurak geçen mevsim nedeniyle yaklaşık yüzde 20 düştü" dedi.

Çiftçiler; yurtiçi buğday ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılamak adına Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ başta olmak üzere bölgedeki yaklaşık 4,5 milyon hektarlık araziye buğday ekti.

Orta, "Yağışların azlığı, su stresi ve tarımsal kuraklık, buğday mahsullerinin çimlenmesini, çıkışını ve kardeşlenmesini engelledi" diye konuştu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat da bu yılki buğday hasadında büyük güçlükler yaşandığını teyit etti.

Polat, "Yağış rejiminin düzensiz oluşu, geçen yıl 550 kilogram olan ortalama rekolteyi, bu sezon hektar başına 400 kilograma kadar düşürdü" dedi.

Yetkili, "Yeterli yağış alsaydık, bu yıl verim 600 ila 700 kilogramın üzerine çıkabilirdi" ifadelerini kullandı.

Trakya bölgesi, yılın büyük bölümünde yağmurlu, kışları da karlı geçmesiyle biliniyor. Ancak küresel ısınma yüzünden son birkaç yıldır bölgeye Akdeniz ikliminin hakim olduğunu söyleyen Polat, tarım ürünleri kategorisinin yeni normal hava şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bölgemizde ekilen geleneksel tarım ürünleri, ayçiçeği, buğday ve kanoladan ibaret" diyen Polat, bölgeye kuraklığa dirençli ürün çeşitlerinin daha fazla ekilmesi önerisinde bulundu.

Polat, bu yıl içme suyu sıkıntısı da görülen bölgede nüfus ve sanayi faaliyetlerinin arttığına işaret etti. Polat, buğday verimindeki böylesi bir düşüşün, yetkililerin üretim ve iklim çalışmaları yapmaması veya değişikliklerle başa çıkmak için etkili çözümler üretmemesi durumunda, bölgede daha sık görüleceği konusunda uyardı.

Polat, bu yılki bereketsiz hasadın Türkiye'nin buğday bazlı ürün ithalatını kesinlikle artıracağına inanıyor.