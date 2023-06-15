Türkiye'de Kredi Okuryazarlık Haftası düzenleniyor

Kredi Kayıt Bürosu tarafından düzenlenen Kredi Okuryazarlık Haftası, 19-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta boyunca finansal hayatı daha sağlıklı yönetmek için bilinçlendirme etkinlikleri yapılacak ve çevrim içi paneller düzenlenecek. Ayrıca, yıl boyunca ilgili web sitesi üzerinden eğitici içerikler paylaşılacak.

Türkiye'de ikinci kez hayata geçirilecek Kredi Okuryazarlık Haftası 19-23 Haziran'da düzenleniyor.

Kredi Kayıt Bürosu'ndan (KKB) yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca birey ve kurumların finansal hayatlarını daha sağlıklı ve etkin yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Kredi Okuryazarlık Haftası, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde düzenlenen, kamu, reel sektör, banka ve finans kuruluşları ile sivil toplum kurumlarının paydaş olarak yer aldığı, kredi okuryazarlık alanında toplumu bilinçlendirmeyi ve farkındalığı artırmayı amaçlayan bir proje.

Kredi Okuryazarlık Haftası kapsamında, Türkiye genelinde kamuoyunun kredi okuryazarlık alanında farkındalığını ve bilgi düzeyini artırmaya yönelik fiziki ve çevrim içi paneller düzenlenirken krediokuryazarlikhaftasi.com web adresi üzerinden canlı yayın yapılıyor.

Yıl boyunca ilgili web sitesi üzerinden konu ile ilgili eğitici video ve içerikler paylaşılarak gerek bireyler gerekse işletme sahibi kişi ve kurumların doğru bilgiye erişimleri hedefleniyor.

Projenin fikir önderliğini üstlenen Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) yanı sıra hafta kapsamında düzenlenecek etkinlikler, birçok meslek odaları ve birlikler, odalar, bankalar, ödeme kuruluşları, sosyal girişim ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Kredi Okuryazarlık Haftası açılış töreni ile kamu kurumlarının ve akademi camiasının temsilcileri kredi okuryazarlığının önemini toplumsal açıdan ele alırken, ekonomist ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla işletmeler açısından kredi okuryazarlığının masaya yatırıldığı paneller düzenlenecek.

Türkiye genelinde kamuoyunun kredi okuryazarlığı alanında farkındalığını ve bilgi düzeyini artırmaya yönelik açılış günü fiziki ve hafta boyunca çevrim içi etkinlik serisi düzenlenecek.

Webinar buluşmalarında bireyler için doğru bütçe yönetimi ve doğru kredi kullanımı, KOBİ'lerin fayda sağlayabileceği finansal enstrümanlar, kadın girişimciler için özel sunulan araçlar, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik finansmanı, dijital bankacılık ve yeni nesil finansal teknolojiler konuları ele alınacak.

Kredi Okuryazarlık Haftası webinar etkinlikleri https://krediokuryazarlikhaftasi.com/ üzerinden hafta boyunca canlı yayında ve yıl boyunca güncel içeriklerle takip edilebilecek.