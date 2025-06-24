Türkiye'de Konut Satışları Mayıs'ta Yüzde 17,6 Arttı

Türkiye genelinde mayıs ayında 130 bin 25 konut satılırken, Düzce'de 669 satış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 130 bin 25'e ulaştı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla; 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller ise sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak kaydedildi.

Düzce'de de geçen yılın mayıs ayına göre konut satışları arttı. Bir önceki yıl 647 olan satış sayısı, bu yıl mayıs ayında 669'a yükseldi. - DÜZCE