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Türkiye'de Konut Satışları Kasım Ayında Rekor Kırdı

Türkiye'de Konut Satışları Kasım Ayında Rekor Kırdı
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Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında %63,6 artarak 153 bin 14'e ulaştı. Erzurum'da ise 1,135 konut satıldı.

Erzurum'da Kasım ayında bin 135, Türkiye genelinde ise ayında 153 bin 14 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Erzurum, Kasım ayı konut satışında ülke sıralamasında 29. sırada yer aldı. Erzurum'da Kasım ayı içinde satışı yapılan bin 135 konuttan; 118'i ipotekli ve bin 17'si diğer gruptan gerçekleşti. 506 konut ikinci el, 628'y ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2023 yılında aynı dönemde 781 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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