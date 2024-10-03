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Türkiye'de Kiralara Yüzde 63,47 Zam

Türkiye'de Kiralara Yüzde 63,47 Zam
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TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerine göre, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 63,47 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon hesaplamasına göre, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Buna göre; kira artış oranı yüzde 63,47 olacak.

TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla konut ve iş yeri kira artış oranları belli oldu. Konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor. Böylece, kira artış oranı yüzde 63,47 oldu.

Normalde; TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranlarını, kiralarda aniden yaşanan yüksek artış nedeniyle hükümet iki yıl boyunca konutlarda yüzde 25 ile sınırlandırmıştı.

Bu uygulama temmuz ayı itibarıyla sona erdi ve süre uzatılmadı. Temmuz ayından itibaren kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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