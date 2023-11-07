Türkiye'de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi İçin KGM'nin Kapasitesi Geliştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye'de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi İçin KGM'nin Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi'yle Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Avrupa Birliği (AB) Direktifi'nin uygulanmasının sağlanacağını söyledi.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yürütülen, "Türkiye'de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi İçin KGM'nin Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi Kapanış Çalıştayı" JW Marriot Otel'de düzenlendi.

Türk mevzuatının Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Avrupa Birliği (AB) Direktifiyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanan projeyle KGM'nin kara yolu altyapısı güvenliği yönetiminin uygulama kapasitesinin artırılması ve gelişmiş kara yolu altyapısı güvenliği yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, çalıştaydaki, Türkiye'nin, ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu en yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemizin AB'ye adaylık sürecinde, 2002'den bu yana devam eden Türkiye-AB mali işbirliği de bu çalışmaları, ulaştırmanın her sektöründe desteklemekte ve hızlandırmaktadır." dedi.

Projenin Türkiye'de trafik kazalarıyla mücadelede, kara yolu altyapı güvenliği bakımından önemli kazanımlar getirdiğine işaret eden İskurt, kazaların küresel ölçekte de yaşam hakkını tehdit eden unsurlardan olduğunu dile getirdi.

İskurt, dünyada trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanma sayılarındaki artışın toplumsal ve ekonomik kayıpların da ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle, ulusal ve uluslararası düzeyde trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde sistematik bir biçimde çalışmaları elzemdir." diye konuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Trafik Güvenliği Eylem Planı'ndaki "dünyada trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 azaltılması" hedefine dikkati çeken İskurt, şunları kaydetti:

"Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birkaç başarılı ülke dışında, diğer ülkelerde bu başarının gerçekleşmediği görülmektedir. Kimsenin hayatını kaybetmediği ve ciddi biçimde yaralanmadığı bir ulaşım hizmetini tesis edebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 'Güvenli Sistem' ve 'Vizyon Sıfır' yaklaşımlarını esas alarak 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı hazırlandı. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na göre trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması hedeflenmektedir."

Projenin kara yolu trafiğinin daha güvenli hale gelebilmesi hedefine erişme sürecinde, kara yolu altyapı güvenliğinin sağlanması için önemli çıktılar sunduğunu belirten İskurt, "Proje ile, Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifi'nin ülkemizde uygulanması, KGM'nin kurumsal kapasitesinin artırılması, kara yolu altyapısı güvenlik yönetiminin geliştirilmesi sağlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay da bu tür projelerin devam edeceğine işaret ederek, gelecekte güvenlik unsurunun ön planda olduğu projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.