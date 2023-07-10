Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Mayısta 63 Bin Kişi Arttı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı mayısta aylık bazda 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. İş gücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı artarken, iş gücüne katılma oranı düştü. Genç nüfusta işsizlik oranı ise azalış gösterdi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı mayısta aylık bazda 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı mayısta bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişiye ulaşırken istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, mayısta aylık bazda 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,3 puan düşerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 17 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mayısta bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.352 32.347 33.005 İş gücü (bin kişi) 35.044 23.135 11.909 İstihdam (bin kişi) 31.716 21.357 10.359 İşsiz (bin kişi) 3.328 1.778 1.549 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.308 9.212 21.096 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,6 71,5 36,1 İstihdam oranı (yüzde) 48,5 66 31,4 İşsizlik oranı (yüzde) 9,5 7,7 13 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 17 14,3 22,3 (Bitti) Ekonomi Kaynak: AA / Zeynep Duyar Türkiye Ekonomi Haberler (Bitti)