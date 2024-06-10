Türkiye'de İşsizlik Oranı Nisanda Azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 42 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: