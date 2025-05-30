Türkiye'de İşsizlik Oranı Nisan Ayında Yüzde 8,6'ya Yükseldi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Nisan Ayında Yüzde 8,6'ya Yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı nisan ayında 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesine ulaştı. İşsiz sayısı ise 3 milyon 63 bine çıktı.

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 8,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 203 bin artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20239,71010,210,19,59,39,39,29,18,598,8
20249,18,78,88,68,49,18,88,58,78,88,68,5
20258,5

8,388,6

(Sürecek)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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