Türkiye'de İşsizlik Oranı Mayısta Geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla, Mart 2014 seviyesi olan yüzde 9,5'e geriledi. İşsiz sayısı ise 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 17 oldu. TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları da açıklandı.

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla, Mart 2014 seviyesi olan yüzde 9,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5'e düştü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi.

Mayısta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 17 oldu.

Geçmiş aylardaki mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarında revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: