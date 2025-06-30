Türkiye'de İşsizlik Oranı Mayıs Ayında Yüzde 8,4'e Geriledi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Mayıs Ayında Yüzde 8,4'e Geriledi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de işsizlik oranının mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine düştüğünü duyurdu. İşsiz sayısı ise 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişiye geriledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı, bu mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. 69 bin kişi azalan işsiz sayısı, 2 milyon 972 bin kişiye geriledi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin işgücü verilerinde olumlu seyri devam ettirdiğini belirten Işıkhan, "Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı, bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. 69 bin kişi azalan işsiz sayısı, 2 milyon 972 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta da azalan işsizlik oranı, aynı dönemde 0,3 puan gerileyerek yüzde 15,4 oldu" ifadelerine yer verdi.

İstihdam destekleyici politikaların olumlu sonuçlarını görmeye devam ettiklerini de belirten Işıkhan, "İstihdam sayısı aynı dönemde 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49'a ulaştı. İşgücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatını güçlendirmek için uyguladığımız temel politikalarımız sayesinde işgücümüz aynı dönemde bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye ulaştı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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