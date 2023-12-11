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Türkiye'de İşsizlik Oranı Kasım 2012'den Bu Yana En Düşük Seviyeye İndi

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Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,5 puan azalışla Kasım 2012'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,5'e düştü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. Ekimde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 16,3 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,5 puan azalışla Kasım 2012'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,5'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekimde bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, Kasım 2012'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Kasım 2012'de işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Ekimde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 16,3 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Verilere göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl202120222023
Ocak12,511,39,8
Şubat13,310,810,1
Mart12,811,110,0
Nisan13,310,810,0
Mayıs13,210,89,4
Haziran11,010,39,5
Temmuz11,510,29,3
Ağustos11,99,89,1
Eylül11,210,09,0
Ekim11,110,28,5
Kasım11,210,2-
Aralık11,010,3-

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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