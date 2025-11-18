Haberler

Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,5'te Sabit Kaldı

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde %8,5 seviyesinde sabit kalırken, genç nüfusta işsizlik %15,3'e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %7, kadınlarda ise %11,2 olarak belirlendi.

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik işsizlik verilerinde revizyona da gitti.

Buna göre çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022

2023

20242025
1. Çeyrek

11

9,9

8,88,2
2. Çeyrek

10,6

9,6

8,78,5
3. Çeyrek

10

9,2

8,78,5
4. Çeyrek

10,3

8,8

8,6

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Haberler.com
