Türkiye'de İşsizlik 2024'te Düşüş Gösterdi

İşsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 49,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,0, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 57,9'u hizmet sektöründe yer aldı

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.

2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 746 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 162 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.

Atıl işgücü oranı yüzde 26,7 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

En düşük işsizlik oranına sahip iller Burdur ve Kastamonu oldu

İşsizlik oranı en düşük iller yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari oldu.

İstihdam oranı en yüksek il Ardahan oldu

En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari ilinde oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek il Ardahan oldu

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 63,9 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt ilinde oldu. - ERZİNCAN