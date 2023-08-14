Türkiye'de İş Dünyası'nın 21'inci sayısı okuyucuyla buluştu

İSTANBUL Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 21'inci sayısı okuyucuyla buluştu. Derginin yeni sayısında sigortacılık, gayrimenkul ve gastronomi alanlarında merak edilen konular ele alınıyor.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 21'inci sayısı okuyucuyla buluştu. Derginin yeni sayısında sigortacılık, gayrimenkul ve gastronomi alanında konular ele alındı. Yeni sayıda özellikle gayrimenkul alanına geniş bir yer ayrıldı. Sektörde ar-ge çalışmalarının yapıldığı bilgisi verildi. Konut sahibi olmayı kolaylaştırılacak çözüm önerileri derginin yeni sayısında değinilen noktalardan oldu.

Üç önemli konunun derginin yeni sayısında yer aldığını söyleyen derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, "Sigortacılık sektörüne değindik, sektörün önde gelen isimleri yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor. Sigortacılık sektörüne önemli bir bölüm ayırdık, detaylı olarak irdeledik. Eğitim konusu da yeni sayıda değindiğimiz konulardan oldu. Bunlar dışında gastronomi alanında her sayıda bir çalışmayı ele alıyoruz. Lezzet durağı her sayımızda okuyucunun ilgisini çekiyor" dedi.

Gayrimenkul sektöründe yapılan çalışmalara değindiklerini söyleyen Toprak, "En önemlisi de gayrimenkul alanında yaptığımız çalışmalardı. Yeni sayıda gayrimenkul alanını ele aldık. Gayrimenkul sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü konumunda. Gayrimenkul sektörü Türkiye'deki sorunları çözmek için ar-ge çalışmaları yapıyor. Ev sahibi olmayı kolaylaştıracak çözümler araştırılıyor. Bütün bu bakış açıları çözüm önerileri ve çalışmalar derginin yeni sayısında yer alıyor" diye konuştu.