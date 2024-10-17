Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Güvenilirlik Konusuna Dikkat Çekti

İş dünyasının güncel konularına ışık tutan Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Mahkeme Sohbetleri'nin 15'incisini gerçekleştirdi. Finans, lojistik, ev tekstili ve küçük ev aletleri gibi pek çok sektörden önemli isimlerin katıldığı buluşmada; 'güvenilirlik' konusuna her alanda ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'de belki de son yıllarda üzerine en çok kaygılanan husus güvenilirlik. Yenilen yemekte, günlük yaşantıda, iş ortamında, tekstilde, finansta ve daha pek çok alanda güvenilirlik aranıyor. Bu sebeple belki de üzerine dikkatle eğilmek gereken bir konu. Böylesine önemli bir hususa dikkat çekmek için harekete geçen Türkiye'de İş Dünyası dergisi, bu ayki Mahkeme Sohbetleri'nin odağına 'güvenilirlik' başlığını aldı. Birbirinden farklı sektörlerden önemli isimleri aynı masa etrafında buluşturan dergi, tekstilden lojistiğe, küçük ev aletlerinden finansa kadar pek çok alanda güvenilirlik konusunu ele aldı. Toplantıda, günümüzde söz konusu alanların her birinde güvenilirlik konusunda kaygılar olduğuna, bu sebeple yetkin isimlerle iş birliği yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Özellikle kadınların toplumda, iş dünyasında güvenliği konusuna vurgu yapıldı. Konuşmacılar arasında yer alan Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem, güvenliğin ulaşımda kritik bir başlık olduğunu belirtirken, diğer bir konuşmacı İş Bankası Genel Müdürlüğü Tarım Birimi 2. Müdür Dilber Kavanoz ise güvenilirlik konusunu gıda tarafıyla ele aldı.

"Kadın çiftçilerimizin yanındayız"

Tarım bankacılığında görev alan İş Bankası Genel Müdürlüğü Tarım Birimi 2. Müdür Dilber Kavanoz, güvenilirlik konusunu gıda tarafıyla ele aldı. Kavanoz, "Yediğimize, içtiğimize ne kadar güvenebiliyoruz? Malum çiftçilerimize ne kadar eğitim versek de finansal okur yazarlık anlamında çoğu ilacın kullanarak ilerliyorlar. Ben tarım tarafında çiftçi kadınlarla, kadın kooperatifleriyle çalışıyorum. 15 yıldır bankadayım. Şubecilik ve mali analist olarak geçirdim zamanımı. Ama hep hayalimdi tarımda olmak çünkü bende çiftçi bir ailenin kızıyım. Kadınlar için neler yapabiliriz, onlara kendilerini nasıl güvende hissettirebiliriz, nasıl ön plana çıkarabiliriz bunun için çalışıyorum. Kadınların bu anlamda daha fazla desteklenmesini canı gönülden istiyorum. Biz de İş Bankası olarak geçen yıl 6 Mart'tan itibaren kadınlarımızı desteklemek için Pazarama iştirakimiz ile kadınlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Ürünlerinin satışlarına aracılık ediyoruz. Her zaman kadın çiftçilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ulaşımda kritik başlık: Güvenlik

Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem ise güvenilirlik temasına kendi uzmanlık alanı olan ulaşım konusundan bakarak dikkat çekti ve devam etti: "Benim için ulaşım güvenliği konusu çok kritik. Çünkü ben kişisel olarak taksiye binemiyorum şu anda. Kendi araban yoksa gerçekten gece saat 11'den sonra eve dönmek çok zor. Otobüsler geç geliyor, metrolar, vapurlar 12'de bitiyor. Ben yaptığım işin özellikle güvenlik kısmını, insanların ulaşım özgürlüğüne, ulaşım güvenliğine çok inanıyorum. Bizim yaptığımız iş özellikle kadınlar için çok değerli çünkü kendi işlerinin patronu olabildikleri için istediği saatte çıkıyor, istediği saatte alıyor, istemediği gün çıkmıyor vs. Bu işi yapabilmen için adli sicilin temiz olması lazım, ehliyetinin olması lazım, ruhsatının geçerli olması lazım. Kadın sürücülerimiz de çok var. Biz taksilere göre daha güvenliyiz. Biz de sürücü belli, yolcu belli." - İSTANBUL