Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Güvenilirlik Konusuna Dikkat Çekti

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Güvenilirlik Konusuna Dikkat Çekti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Mahkeme Sohbetleri'nin 15'incisini düzenleyerek güvenilirlik konusuna dikkat çekti. Farklı sektörlerden önemli isimlerin katıldığı toplantıda, güvenliğin önemi ve kadınların iş dünyasındaki rolü ele alındı.

İş dünyasının güncel konularına ışık tutan Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Mahkeme Sohbetleri'nin 15'incisini gerçekleştirdi. Finans, lojistik, ev tekstili ve küçük ev aletleri gibi pek çok sektörden önemli isimlerin katıldığı buluşmada; 'güvenilirlik' konusuna her alanda ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'de belki de son yıllarda üzerine en çok kaygılanan husus güvenilirlik. Yenilen yemekte, günlük yaşantıda, iş ortamında, tekstilde, finansta ve daha pek çok alanda güvenilirlik aranıyor. Bu sebeple belki de üzerine dikkatle eğilmek gereken bir konu. Böylesine önemli bir hususa dikkat çekmek için harekete geçen Türkiye'de İş Dünyası dergisi, bu ayki Mahkeme Sohbetleri'nin odağına 'güvenilirlik' başlığını aldı. Birbirinden farklı sektörlerden önemli isimleri aynı masa etrafında buluşturan dergi, tekstilden lojistiğe, küçük ev aletlerinden finansa kadar pek çok alanda güvenilirlik konusunu ele aldı. Toplantıda, günümüzde söz konusu alanların her birinde güvenilirlik konusunda kaygılar olduğuna, bu sebeple yetkin isimlerle iş birliği yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Özellikle kadınların toplumda, iş dünyasında güvenliği konusuna vurgu yapıldı. Konuşmacılar arasında yer alan Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem, güvenliğin ulaşımda kritik bir başlık olduğunu belirtirken, diğer bir konuşmacı İş Bankası Genel Müdürlüğü Tarım Birimi 2. Müdür Dilber Kavanoz ise güvenilirlik konusunu gıda tarafıyla ele aldı.

"Kadın çiftçilerimizin yanındayız"

Tarım bankacılığında görev alan İş Bankası Genel Müdürlüğü Tarım Birimi 2. Müdür Dilber Kavanoz, güvenilirlik konusunu gıda tarafıyla ele aldı. Kavanoz, "Yediğimize, içtiğimize ne kadar güvenebiliyoruz? Malum çiftçilerimize ne kadar eğitim versek de finansal okur yazarlık anlamında çoğu ilacın kullanarak ilerliyorlar. Ben tarım tarafında çiftçi kadınlarla, kadın kooperatifleriyle çalışıyorum. 15 yıldır bankadayım. Şubecilik ve mali analist olarak geçirdim zamanımı. Ama hep hayalimdi tarımda olmak çünkü bende çiftçi bir ailenin kızıyım. Kadınlar için neler yapabiliriz, onlara kendilerini nasıl güvende hissettirebiliriz, nasıl ön plana çıkarabiliriz bunun için çalışıyorum. Kadınların bu anlamda daha fazla desteklenmesini canı gönülden istiyorum. Biz de İş Bankası olarak geçen yıl 6 Mart'tan itibaren kadınlarımızı desteklemek için Pazarama iştirakimiz ile kadınlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Ürünlerinin satışlarına aracılık ediyoruz. Her zaman kadın çiftçilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ulaşımda kritik başlık: Güvenlik

Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem ise güvenilirlik temasına kendi uzmanlık alanı olan ulaşım konusundan bakarak dikkat çekti ve devam etti: "Benim için ulaşım güvenliği konusu çok kritik. Çünkü ben kişisel olarak taksiye binemiyorum şu anda. Kendi araban yoksa gerçekten gece saat 11'den sonra eve dönmek çok zor. Otobüsler geç geliyor, metrolar, vapurlar 12'de bitiyor. Ben yaptığım işin özellikle güvenlik kısmını, insanların ulaşım özgürlüğüne, ulaşım güvenliğine çok inanıyorum. Bizim yaptığımız iş özellikle kadınlar için çok değerli çünkü kendi işlerinin patronu olabildikleri için istediği saatte çıkıyor, istediği saatte alıyor, istemediği gün çıkmıyor vs. Bu işi yapabilmen için adli sicilin temiz olması lazım, ehliyetinin olması lazım, ruhsatının geçerli olması lazım. Kadın sürücülerimiz de çok var. Biz taksilere göre daha güvenliyiz. Biz de sürücü belli, yolcu belli." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İş Dünyası Güvenlik Ekonomi Türkiye Ulaşım Finans Kadın Tarım

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? Yahya Sinvar öldü mü? Hamas'ın lideri Yahya Sinvar kimdir? 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? FED Ekim-Kasım faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı FED faiz kararı ne olur? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak? Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Masterchef 17 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.