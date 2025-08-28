Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı %90,9'a Ulaştı

Türkiye'de kullanım oranı bu yıl yüzde 90,9'a çıkan internet, en fazla iletişim kurma ve sosyal medya için tercih edildi.

AA muhabirinin TÜİK'in "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025" verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de internet kullanım oranı bu yıl 90,9 olarak belirlendi.

İnternet kullanımı, verilerin hesaplandığı her yıl artış gösterdi. Buna göre, 2011'de yüzde 45 olan internet kullanım oranı, 14 yılda ikiye katlanarak bu yıl ilk defa yüzde 90'ı aştı.

Bireylerin interneti kullanım amaçları incelendiğinde iletişim, ilk sırada yer aldı.

Buna göre, 2025'te bireylerin yüzde 96,7'si interneti WhatsApp, Messenger ve BİP gibi uygulamalarla mesajlaşma amacıyla kullandı. İnternetin WhatsApp ve FaceTime gibi uygulamalar üzerinden sesli veya görüntülü arama yapmak amacıyla kullanım oranı da 92,4 oldu.

İnternet kullanımında mesajlaşma ve aramayı sosyal medya takip etti. Facebook, Instagram, X, Snapchat gibi uygulamalar üzerinden profil oluşturarak içerik paylaşma amacıyla internet kullananların oranı yüzde 89,5 olarak tespit edildi.

Erkeklerde sosyal medya kullanımının kadınlardan daha yüksek olması dikkati çekti. Sosyal medya kullanan kadınların oranı yüzde 88 olurken erkeklerde yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.

İnternet bankacılığını erkekler daha fazla kullanıyor

İnternet, bilgi arama amacıyla da yoğun şekilde kullanılıyor.

İnterneti mal ve hizmetler konusunda bilgi almak için kullananların oranı yüzde 70,9, sağlıkla ilgili bilgi aramak için tercih edenlerin oranı 63,3, ürünlerin güvenliği konusunda bilgi edinmek için kullananların oranı da yüzde 44,5 olarak kayıtlara geçti.

Çevrim içi haber sitelerini/gazeteleri/dergileri okumak için interneti kullananların oranı 59,3 olarak belirlendi. Bu teknolojiyi iş aramak ya da iş başvurusu yapmak için kullanma oranı da 11,1 olarak tespit edildi.

Dijital bankacılık uygulamalarının yaygınlaşmasıyla internet bankacılığının kullanım oranı yüzde 73,2 olarak kaydedildi. Bu oran, erkeklerde yüzde 85,5, kadınlarda yüzde 60,2 olarak hesaplandı.