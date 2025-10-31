Haberler

Türkiye'de İnternet Değişim Noktalarının Kurulumu ve Siber Güvenlik Stratejileri Belirleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 2026 yılı itibarıyla internet değişim noktalarının (İDN) kurulumu ve siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir strateji geliştirecek. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı hedeflenirken, yüksek hızlı internet altyapıları da yaygınlaştırılacak.

Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için önem taşıyan internet değişim noktalarının (İDN) kurulumuna yönelik usul ve esaslar gelecek yıl belirlenecek ve bu noktaların kurulumu sağlanacak.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılmasıyla ekonomide verimliliğin ve rekabetçiliğin sağlanması ve orta vadede teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, kamu ve özel sektör eliyle işletilen elektronik haberleşme altyapılarının rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Yüksek hızlı, kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli erişim imkanı sunan sabit ve mobil genişbant altyapıları yaygınlaştırılacak.

5G teknolojisinin de kullanıma sunulacağı gelecek yıl, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

İnternet trafiğini birbirleriyle değiştirerek ağları birbirine bağlayan fiziki bir altyapı olan internet değişim noktaları (İDN) da gelecek yılın çalışma alanları arasında olacak. Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için kritik öneme sahip İDN'lerin kurulmasına yönelik usul ve esaslar 2026'da belirlenecek ve kurulumları gerçekleştirilecek.

Ulusal ve uluslararası düzeydeki İDN uygulamaları incelenerek Türkiye'deki internet trafiği, güvenlik ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik durum analizi yapılacak ve mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Ulusal siber güvenlik güçlendirilecek

Ulusal siber güvenliğin sağlanması da gelecek yıl için temel amaçlar arasında yer alıyor. Buna yönelik olarak 2026'da stratejik, düzenleyici ve teknolojik çalışmalar gerçekleştirilecek, kurumsal yapılanma güçlendirilecek.

Avrupa Birliği'nin Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi (NIS2) ile siber güvenlik alanındaki yeni çalışmaları ve uluslararası alanda en iyi uygulamalar dikkate alınarak ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

NIS2 direktifi ile uyumlu olacak şekilde ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler devreye alınacak. AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) ve ilgili AB düzenlemeleri başta olmak üzere uluslararası mevzuat gözetilerek siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler tamamlanacak.

Türkiye'de siber güvenlik bilinci ve nitelikli insan kaynağı geliştirilecek, siber güvenlik alanında nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve kariyer olanaklarının iyileştirilmesine yönelik programlar uygulanacak.

Siber güvenlik alanında görev yapan uzmanlara ilişkin mesleki roller ve nitelikler belirlenecek, bu alandaki yetkin işgücünün korunması amacıyla yeni iş modelleri oluşturulacak.

Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacak

Programa göre, ulusal ölçekte veri yönetişim çerçevesi belirlenerek gerekli teknik, kurumsal ve mevzuat altyapısı geliştirilecek.

Bu kapsamda "Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Dijital ortamdaki verinin daha yüksek katma değer oluşturacak şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar desteklenecek, açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek.

Ayrıca, açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek. Açık kaynak teknolojilerin tanıtılması, eğitim kaynakları sunulması ve vatandaşların hem kullanıcı hem de geliştirici olarak daha aktif rol alması sağlanacak.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.