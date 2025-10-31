Türkiye'de İnternet Değişim Noktalarının Kurulumu ve Siber Güvenlik Stratejileri Belirleniyor

Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için önem taşıyan internet değişim noktalarının (İDN) kurulumuna yönelik usul ve esaslar gelecek yıl belirlenecek ve bu noktaların kurulumu sağlanacak.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılmasıyla ekonomide verimliliğin ve rekabetçiliğin sağlanması ve orta vadede teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, kamu ve özel sektör eliyle işletilen elektronik haberleşme altyapılarının rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Yüksek hızlı, kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli erişim imkanı sunan sabit ve mobil genişbant altyapıları yaygınlaştırılacak.

5G teknolojisinin de kullanıma sunulacağı gelecek yıl, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

İnternet trafiğini birbirleriyle değiştirerek ağları birbirine bağlayan fiziki bir altyapı olan internet değişim noktaları (İDN) da gelecek yılın çalışma alanları arasında olacak. Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için kritik öneme sahip İDN'lerin kurulmasına yönelik usul ve esaslar 2026'da belirlenecek ve kurulumları gerçekleştirilecek.

Ulusal ve uluslararası düzeydeki İDN uygulamaları incelenerek Türkiye'deki internet trafiği, güvenlik ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik durum analizi yapılacak ve mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Ulusal siber güvenlik güçlendirilecek

Ulusal siber güvenliğin sağlanması da gelecek yıl için temel amaçlar arasında yer alıyor. Buna yönelik olarak 2026'da stratejik, düzenleyici ve teknolojik çalışmalar gerçekleştirilecek, kurumsal yapılanma güçlendirilecek.

Avrupa Birliği'nin Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi (NIS2) ile siber güvenlik alanındaki yeni çalışmaları ve uluslararası alanda en iyi uygulamalar dikkate alınarak ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

NIS2 direktifi ile uyumlu olacak şekilde ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler devreye alınacak. AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) ve ilgili AB düzenlemeleri başta olmak üzere uluslararası mevzuat gözetilerek siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemeler tamamlanacak.

Türkiye'de siber güvenlik bilinci ve nitelikli insan kaynağı geliştirilecek, siber güvenlik alanında nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve kariyer olanaklarının iyileştirilmesine yönelik programlar uygulanacak.

Siber güvenlik alanında görev yapan uzmanlara ilişkin mesleki roller ve nitelikler belirlenecek, bu alandaki yetkin işgücünün korunması amacıyla yeni iş modelleri oluşturulacak.

Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacak

Programa göre, ulusal ölçekte veri yönetişim çerçevesi belirlenerek gerekli teknik, kurumsal ve mevzuat altyapısı geliştirilecek.

Bu kapsamda "Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Dijital ortamdaki verinin daha yüksek katma değer oluşturacak şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar desteklenecek, açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek.

Ayrıca, açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek. Açık kaynak teknolojilerin tanıtılması, eğitim kaynakları sunulması ve vatandaşların hem kullanıcı hem de geliştirici olarak daha aktif rol alması sağlanacak.