Haberler

Türkiye'de İnşaat Üretimi Eylül'de Yüzde 29,9 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde inşaat üretimi Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarak endeksin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. Uzmanlar, bu artışın konut üretimi ve özel inşaat faaliyetleri tarafından desteklendiğini vurguladı.

Türkiye genelinde inşaat üretimi eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarken, inşaat üretimi endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, inşaat üretim endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 29,9 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmadan incelendiğinde 150,4 puanla tüm zamanların zirvesine yükselen endeks, takvim etkilerinden arındırıldığında 149,6'ya, takvim ve mevsim etkilerinden arındırıldığında ise 148,5 oldu. Veriler, inşaat üretiminin tüm zamanların zirvesinde olduğuna işaret etti.

Yüzde 29,9'luk artışa işaret eden endeks (149,6), verinin açıklanmaya başlandığı 2017 Ocak'tan bu yana aradan geçen 105 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Endeksin alt kırılımları incelendiğinde bina inşaatı endeksinin yüzde 31,2 artışla 171,9 puana, bina dışı inşaatların yüzde 23,3 yükselişle 98,9 puana, özel inşaat faaliyetlerinin ise yüzde 30,1 artışla 135 puana yükseldiği görüldü.

"Şantiye tarafı ciddi şekilde hızlandı"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, inşaat üretim endeksinde doğrudan sahadaki fiziksel üretim hacminin ölçüldüğünü belirterek, "Yani şantiyedeki makinenin çalışma temposu, yapılan işçilik ya da dökülen beton gibi düşünülmeli. Bu açıdan bakınca eylül verisi bize 'şantiye tarafının ciddi şekilde hızlandığını' gösteriyor." dedi.

Özellikle bina inşaatındaki yüzde 31,2 artışın konut üretiminin diğer alt başlıkların önünde gittiğini gösterdiğini anlatan Hepşen, "Bina dışı yapıların yüzde 23,3 artması da olumlu ama ritmi konut kadar kuvvetli değil. Özel inşaat faaliyetlerinin yüzde 30,1 artması ivmenin kamu değil özel sektör tarafından taşındığını düşündürüyor." ifadelerini kullandı.

Hepşen, bu artışta deprem sonrası yürütülen projelerin etkili olduğunun altını çizerek, bazı konutların teslimi yaklaşırken bazı projelerde ise yeni etapların devreye alındığını, bu nedenle sahada yoğunluğun arttığını, buna ek olarak TOKİ'nin sosyal konut projelerinin de üretim tarafına önemli katkı sağladığını vurguladı.

"Zirvenin devamı için konuttaki ivme sürmeli, talep-finansman uyumu kurulmalı"

Prof. Dr. Ali Hepşen, verinin, eylülde şantiyelerin en yoğun dönemlerinden birinin yaşandığını gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bu durum tek başına 'sektör yükseliş trendine girdi' anlamı taşımıyor. İnşaatta bu tür tepe noktalar bazen çok güçlü bir büyüme ivmesinin başlangıcıdır, bazen de bir düzeltme döneminin hemen öncesidir. Bu ayrımı yapacak olan da üretimin nereye yaslandığıdır. Yani talep mi finansman mı yoksa sadece proje tamamlamaya dönük zorunlu hızlanma mı? Eğer kredi kanalları açık, satış ritmi karşılık veriyor ve nakit akışı nefes aldırıyorsa bu tepe noktasının üzerine yeni seviyeler eklenebilir. Ama faiz yüksek, maliyet baskısı devam ediyor ve stok birikmeye başlıyorsa bu zirve bir süre sonra yavaşlamanın habercisi de olabilir. Yani zirve var, doğru fakat sürdürülebilirliği henüz garanti değil."

Hepşen, konuttaki ivmenin devam etmesi, talep-finansman uyumunun kurulması ve bu uyumun projelerde işletme sermayesi riski oluşturmaması durumunda endeksteki zirvenin uzun bir döngünün başlangıcı olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Ali Hepşen "Tam tersi durumda, özellikle satış ve finansman aynı gücü vermezse, bugünkü yüksek tempo ileride stok baskısına ve finansman gerilimine dönüşebilir. Eylül güçlü bir fotoğraf sundu, bundan sonrası o fotoğrafın 'başlangıç mı yoksa kapanış mı' olduğunu gösterecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma

Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.