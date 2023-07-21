Türkiye'de Haziranda Kurulan Şirket Sayısı Azaldı

Türkiye'de haziran ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,1 azalarak 9 bin 429'a geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 7 düşerek 1867 oldu.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,1 azalarak 9 bin 429'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 7 düşerek 1867'ye geriledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayısa kıyasla yüzde 6,1 azalarak 10 bin 40'tan 9 bin 429'a düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7 gerileyerek 1867 oldu. Mayısta 2 bin 7 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 29,3 azalış gösterdi.

(Sürecek)