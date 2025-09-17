Haberler

Türkiye'de Hayvancılık İstatistikleri: Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısındaki Değişim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 189 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 58 milyon 206 bin olarak belirlendi. Sığır sayısı bir önceki yılın Aralık ayına göre artarken, manda sayısı azaldı. Küçükbaş hayvanlarda ise koyun ve keçi sayısı artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hayvancılık İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı 2025 yılı Haziran ayında 58 milyon 206 bin baş oldu

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin baş olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

