Türkiye'de Hayvancılık Faaliyetinde Bulunan Tarımsal İşletme Tipolojisinin Belirlenmesine Destek Projesi Başladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen 'Teknik İş Birliği Projesi'yle hayvancılıkla uğraşan çiftliklerin işletme tipolojileri belirlenecek.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Teknik İş Birliği Projesi"yle hayvancılıkla uğraşan çiftliklerin işletme tipolojileri belirlenecek.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Örgüt ve Genel Müdürlük işbirliğinde, Türkiye'de hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen " Türkiye'de Hayvancılık Faaliyetinde Bulunan Tarımsal İşletme Tipolojisinin Belirlenmesine Destek" başlıklı, 24 ay süreli "Teknik İş Birliği Projesi"nin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, açılışta yaptığı konuşmada, hayvancılık sektörünün kadınlar ve gençlere odaklanarak mevcut sorunlara karşı direnç geliştirebilmesi için sektördeki karar vericilerin ve paydaşların güncel, bütüncül ve objektif verilere erişmesinin önemine dikkati çekti.

Selışık, projenin Türkiye'de hayvancılık sektörünün güçlenmesine katkıda bulunmak adına FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Projeyle, mevcut hayvancılık çiftliklerinin tipolojilerinin sistematik olarak sınıflandırılarak, işletmelerle ilgili güncel verilerin toplanması ve işlenmesi suretiyle hayvancılık sektörüne yönelik daha etkin politikalar yürütülebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının teknik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.