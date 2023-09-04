Türkiye'de Hava Yolu Yolcu Sayısı 2025'te 229 Milyon 383 Bine Yükselecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın raporuna göre, Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının 2025'te 229 milyon 383 bine yükselmesi bekleniyor. Dış hat yolcu sayısında büyük bir artış öngörülürken, iç hat yolcu sayısı da artış gösterecek. Ayrıca uçak trafiği ve yük hareketi de artış gösterecek.

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının 2025'te 229 milyon 383 bine yükselmesi bekleniyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 182 milyon 225 bin 531 olan hava yolu yolcu sayısının, 2025'te yüzde 25,8 artışla 229 milyon 383 bin 673'e yükseleceği öngörülüyor.

Gelecek yıl ise hava yolu yolcu sayısının, 222 milyon 24 bin 715'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava yolu yolcu sayısında en büyük artışın dış hatlarda olması bekleniyor. Geçen yıl 103 milyon 465 bin 515 olan dış hat yolcu sayısının, bu yıl 118 milyon 584 bin 198'e çıkacağı öngörülüyor. Dış hat yolcu sayısının 2024'te 125 milyon 106 bin 385, 2025'te ise 128 milyon 170 bin 234 olması bekleniyor.

Geçen yıl 78 milyon 323 bin 824 olan iç hat yolcu sayısının ise bu yıl 89 milyon 981 bin 743 olarak gerçekleşeceği hesaplanıyor. İç hat yolcu sayısının 2024'te 96 milyon 482 bin 656, 2025'te ise 100 milyon 767 bin 657'yi bulacağı öngörülüyor.

Uçak trafiği artacak

Geçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 883 bin 471 olan uçak trafiğinin ise bu yıl 2 milyon 162 bin 679'a yükselmesi bekleniyor. Uçak trafiğinin gelecek yıl 2 milyon 296 bin 588'e, 2025'te de 2 milyon 369 bin 887'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, iç hat uçak trafiği, 2023'te 888 bin 261 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise 804 bin 328 olarak gerçekleşecek.

Geçen yıl 394 bin 845 olan transit üst geçiş, bu yıl 470 bin 90'a, gelecek yıl 498 bin 131'e çıkacak. Uçak trafiğinin 2025'te ise 512 bin 943 olması öngörülüyor.

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 4 milyon 163 bin 142 ton olan yük hareketinin ise bu yıl 4 milyon 352 bin 961, gelecek yıl ise 4 milyon 700 bin 991, 2025'te de 4 milyon 903 bin 889 ton olması bekleniyor.