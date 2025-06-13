Türkiye'de Hasat Yüzde 5'e Ulaştı

Türkiye'de Hasat Yüzde 5'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasadın yüzde 5'lere ulaştığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 600 noktasında ürün alımları için hazır olduğunu duyurdu. Bakan, iklim değişikliğine dikkat çekerek üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

'TÜRKİYE'DE HASAT YÜZDE 5'LERE ULAŞMIŞ DURUMDA'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Batman Başmüdürlüğü idari hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende dualar okundu, açılış kurdelesi kesildi. Törene; Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Vali Ekrem Canalp, AK Parti milletvekilleri Ferhat Nasıroğlu ve Mervan Gül, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'de hasadın yüzde 5'lere ulaştığını belirterek, "Potansiyeli itibarıyla henüz keşfedilmemiş birçok yönü olan Batman ve çevre illerin stratejik ürünleri başta olmak üzere üretimine katkıda bulunacak bir kurumun hizmet binasını açıyoruz. Hizmet binası deyip, geçmemek lazım. Özellikle deprem hassasiyeti artık bizim ülkemiz için bir gerçek. Kahramanmaraş depremlerinde acı tecrübeler yaşadık. Buralarda da bu tür kurumlarımızın binaları, hizmet binaları adeta lojistik merkezlerine dönüştü. Dolayısıyla son derece kuvvetli bu tür binalara ihtiyacımız var. Bu binalar devletin, bir kamu kurumunun binası değildir. Bu binalar, Batman'da üretim yapan, Batmanlı bütün üreticilerin, bütün toplum kuruluşlarının, ziraat odalarının, birliklerin, kooperatiflerin binasıdır aynı zamanda. Şu an itibarıyla Türkiye'de hasat toplamda yüzde 5'lere ulaşmış durumda. Ancak iklim değişikliğinin maalesef acı yüzüyle karşılaşıyoruz. Bu zorlu süreçte bakanlığımız bütün kurumlarıyla birlikte üreticilerimizin yanında oldu, yanında olmaya da devam edecek" dedi.

'TMO, 600 NOKTASINDA ÜRÜN ALIMLARINA HAZIR'

Bakan Yumaklı, "12 Mayıs'tan bu yana TMO, alım fiyatını açıklamak üzere çalışmalarına başladı ama o tarihte bir duyuru yaptı. Dedi ki, 'Biz sizlerin ürünlerini almak için hazırız. Bütün fiziki koşullarımızı buna göre hazırladık. Siz eğer herhangi bir şekilde ürününüzü hasat ettiyseniz, bizim depolarımız sizlerin emrine amadedir. Gelin buralara koyun. İsterseniz Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verin. İstiyorsanız da burada satışını elektronik ürün sistemi vesilesiyle yapabilirsiniz.' Bu son derece önemliydi. 3 Haziran'da da fiyatı açıklamış olduk. Bütün üreticilerimizin, Türkiye çapında söylüyorum bunu, bütün birliklerimizin, bütün sivil toplum kuruluşlarının neredeyse tamamına yakını onların temsilcileri arayarak, memnuniyetlerini bizlere ifade ettiler. Toprak Mahsulleri Ofisi, 600 noktasında ürün alımlarına hazır. Şimdiden bereketli olsun diyorum. İnşallah sadece Batman'da değil, Türkiye'mizin dört bir tarafında öncelikle ülkemizin ihtiyacı kadar ürün üreten, onun üzerindekileri de ihraç ederek, ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunan üreticilerimize buradan canıgönülden teşekkür etmek istiyorum. 2024 yılı sonu itibarıyla 32,6 milyar dolarlık ihracatı, gıda ve gıda ürünlerinin ihracatını, bu ülkenin alın teri emeğini ortaya koyan üreticilerimizin başarısına borçluyuz. Çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal

Eski takım arkadaşından Arda'ya: Yüzü masum ama çakal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir

Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına tepki: Nihai hedef Türkiye
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.