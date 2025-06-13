Türkiye'de Hasat Yüzde 5'e Ulaştı

'TÜRKİYE'DE HASAT YÜZDE 5'LERE ULAŞMIŞ DURUMDA'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Batman Başmüdürlüğü idari hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende dualar okundu, açılış kurdelesi kesildi. Törene; Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Vali Ekrem Canalp, AK Parti milletvekilleri Ferhat Nasıroğlu ve Mervan Gül, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'de hasadın yüzde 5'lere ulaştığını belirterek, "Potansiyeli itibarıyla henüz keşfedilmemiş birçok yönü olan Batman ve çevre illerin stratejik ürünleri başta olmak üzere üretimine katkıda bulunacak bir kurumun hizmet binasını açıyoruz. Hizmet binası deyip, geçmemek lazım. Özellikle deprem hassasiyeti artık bizim ülkemiz için bir gerçek. Kahramanmaraş depremlerinde acı tecrübeler yaşadık. Buralarda da bu tür kurumlarımızın binaları, hizmet binaları adeta lojistik merkezlerine dönüştü. Dolayısıyla son derece kuvvetli bu tür binalara ihtiyacımız var. Bu binalar devletin, bir kamu kurumunun binası değildir. Bu binalar, Batman'da üretim yapan, Batmanlı bütün üreticilerin, bütün toplum kuruluşlarının, ziraat odalarının, birliklerin, kooperatiflerin binasıdır aynı zamanda. Şu an itibarıyla Türkiye'de hasat toplamda yüzde 5'lere ulaşmış durumda. Ancak iklim değişikliğinin maalesef acı yüzüyle karşılaşıyoruz. Bu zorlu süreçte bakanlığımız bütün kurumlarıyla birlikte üreticilerimizin yanında oldu, yanında olmaya da devam edecek" dedi.

'TMO, 600 NOKTASINDA ÜRÜN ALIMLARINA HAZIR'

Bakan Yumaklı, "12 Mayıs'tan bu yana TMO, alım fiyatını açıklamak üzere çalışmalarına başladı ama o tarihte bir duyuru yaptı. Dedi ki, 'Biz sizlerin ürünlerini almak için hazırız. Bütün fiziki koşullarımızı buna göre hazırladık. Siz eğer herhangi bir şekilde ürününüzü hasat ettiyseniz, bizim depolarımız sizlerin emrine amadedir. Gelin buralara koyun. İsterseniz Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verin. İstiyorsanız da burada satışını elektronik ürün sistemi vesilesiyle yapabilirsiniz.' Bu son derece önemliydi. 3 Haziran'da da fiyatı açıklamış olduk. Bütün üreticilerimizin, Türkiye çapında söylüyorum bunu, bütün birliklerimizin, bütün sivil toplum kuruluşlarının neredeyse tamamına yakını onların temsilcileri arayarak, memnuniyetlerini bizlere ifade ettiler. Toprak Mahsulleri Ofisi, 600 noktasında ürün alımlarına hazır. Şimdiden bereketli olsun diyorum. İnşallah sadece Batman'da değil, Türkiye'mizin dört bir tarafında öncelikle ülkemizin ihtiyacı kadar ürün üreten, onun üzerindekileri de ihraç ederek, ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunan üreticilerimize buradan canıgönülden teşekkür etmek istiyorum. 2024 yılı sonu itibarıyla 32,6 milyar dolarlık ihracatı, gıda ve gıda ürünlerinin ihracatını, bu ülkenin alın teri emeğini ortaya koyan üreticilerimizin başarısına borçluyuz. Çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.