'Türkiye'de hane halkı büyüklüğü azalma eğilimini devam ettirerek 2021 yılında 3,23 kişiye düştü'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, " Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimini devam ettirerek 2021 yılında 3,23 kişiye düştü" dedi.

15 Mayıs günü, 1994 yılından itibaren Uluslararası Aile Günü olarak kutlanıyor. Uluslararası Aile Günü'nün bu yılki teması "Aileler ve Kentleşme" oldu. TÜİK İstatistiklerle Aile 2021 yılı sonuçlarını değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, " Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimini devam ettirerek 2021 yılında 3,23 kişiye düştü. Yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı ise 2021 yılında geçen seneye göre yüzde bir artış ile yüzde 18,9'a yükseldi. Hane halkının azalması gayrimenkul tercihlerini de etkiliyor" dedi.

"Kendine ait konutta oturanların oranı yüzde 57,5"

Fertlerin yüzde 57,5'inin oturdukları konutun kendilerine ait olduğunu belirten Özelmacıklı, "Kiracıların oranında da geçen yıla göre artış devam etti ve oran yüzde 26,8 seviyesine yükseldi. Türkiye'de 2021 yılında toplam hane halklarının yüzde 10,1'ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oluşturdu" diye konuştu.

"Konut ve çevre konusunda yaşanan sorunlar artıyor"

Özelmacıklı, "Fertlere göre evlerde yüzde 34,3 ile yaşanan en önemli sorun izolasyondan dolayı ısınma problemi. Bunu yüzde 33,9 ile sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi problemler takip ediyor. Yüzde 23,4'ünün ise trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görülüyor. İstatistiklere göre odaların karanlık olması veya yeterli ışık almaması yüzde 16,3, komşulardan veya sokaktan gelen gürültü yüzde 16,1 ve suç veya şiddet olayları ile yoğun bir şekilde karşılaşma yüzde 10 düzeyinde yaşanan sorunlar" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi