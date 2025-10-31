Haberler

Türkiye'de Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları Yoğunlaşıyor

Türkiye, enerji ve sanayi sektörlerinin ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla kara ve deniz alanlarında 300 kuyuda sondaj yapacak. Ayrıca, 19 bin 900 kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplayacak. Yabancı ve yerli kaynaklar için arama ve madencilik faaliyetleri artırılacak.

Türkiye'de ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında kara ile deniz alanlarında 300 kuyuda sondaj yapılacak, 19 bin 900 kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanacak.

AA muhabirinin, "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, enerji ve sanayi sektörlerinin ham madde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve dışındaki arama çalışmaları artırılacak.

Yapılacak önceliklendirme çerçevesinde, ekonomik potansiyeli yüksek, stratejik ve kritik madenlerin aranmasına öncelik verilecek.

Bu kapsamda, 7 bin kilometre havadan jeofizik araştırması yürütülecek. Maden arama ve araştırmaları kapsamında 450 bin metre sondaj gerçekleştirilecek. Ayrıca arama ve araştırma faaliyetleri kapsamında 25 bin kilometrekare detay etüt yapılacak.

Ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında kara ile deniz alanlarında 300 kuyuda sondaj yapılacak ve 19 bin 900 kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanacak.

Karada ve KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak.

Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen stratejik ve kritik ham maddeler ile nadir toprak elementlerinin aranması ve araştırılmasına yönelik projeler geliştirilecek.

Bu kapsamda, öncelikli madenlerin yurt dışında aranmasına yönelik 2 proje oluşturulacak. Yurt dışında ham petrol ve doğal gaz aranması ve üretilmesi amacıyla 2 yeni proje anlaşması yapılacak.

Madencilikte yatırım güvencesi artırılacak

Türkiye'de madencilik sektörünü etkileyen mevzuata ilişkin kapsamlı çalışma yapılarak yatırım güvencesi artırılacak ve yatırım ortamı iyileştirilecek.

Bu kapsamda, enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması amacıyla başta linyit olmak üzere jeotermal ve kaya gazı gibi yüksek potansiyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve AR-GE faaliyetleri artırılacak. Jeotermal kaynak aramaları kapsamında 15 bin metre sondaj yapılacak.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde madencilik sektörünün çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyumu geliştirilecek.

Çevre ve iş güvenliği alanında gerekli bilincin oluşturulmasına yönelik 200 kişiye eğitim verilecek. Ayrıca 750 kişinin daimi nezaretçilik eğitim ve sertifikasyon işlemleri, 1500 yetkilendirilmiş tüzel kişinin eğitim ve sertifikasyon işlemleri tamamlanacak.

Maden artık veya pasalarının değerlendirildiği 45 proje hayata geçirilecek. Madencilik öncesi ve sonrasındaki jeojenik etkinin belirlenmesine yönelik iki çalışma gerçekleştirilecek.

"Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi" kapsamında 15 ilin envanteri çıkarılacak.

Madencilikte katma değerin artırılması amacıyla madencilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesine ve uç ürün geliştirilmesine öncelik verilecek. Madencilikte kullanılan makine ve ekipmanın yerli üretimi desteklenecek.

Katma değeri yüksek ara ve uç ürün üretimi için tesis şartlı 9 ihale yapılacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
