Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 114 bin 531 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 207 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 8 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 559 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 184 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.