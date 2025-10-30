Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de 801 bin 208 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 548 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 19.00'da gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde birinci sırada.

Türkiye'de dün günlük bazda 801 bin 208 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 548 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 935 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 328 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 801 bin 208 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 548 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 508 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 22 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Görüntü Türkiye'den! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Gören kamerasına sarıldı! Gökten örümcek ağı yağdı
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.